الصين تفعّل الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات شرق البلاد

أطلق مقر الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين أمس الأحد، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرق البلاد؛ حيث لا يزال التأثير المستمر للإعصار "ووتيب" يشكل مخاطر.

وأكد المقر استمرار الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث لمواجهة الفيضانات والأعاصير في مقاطعة قوانغدونغ ومنطقة قوانغشي جنوب البلاد، وحث السلطات المحلية على تكثيف عمليات التفتيش وتدابير التخفيف من المخاطر في المناطق الرئيسية، بما في ذلك المناطق المعرضة للفيضانات الجبلية والأخرى التي تواجه خطر حدوث كوارث جيولوجية والمناطق الحضرية المنخفضة المعرضة للفيضانات والخزانات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ودعا إلى بذل جهود لإعادة توطين السكان المتضررين من الإعصار بشكل مناسب في هاينان وقوانغشي وقوانغدونغ، وضمان تخصيص أموال الإغاثة في الوقت المناسب وإرسال إمدادات الطوارئ وتسريع أعمال الانتعاش والإعمار بعد الكوارث.