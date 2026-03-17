بكين تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن بشأن زيارة ترامب

أعلنت الصين الثلاثاء أنها "أخدت علما" بتوضيحات قدمتها الولايات المتحدة بشأن أسباب طلب الرئيس دونالد ترامب تأجيل زيارته إلى البلاد، مشيرة إلى أنها لا تزال على تواصل مع الإدارة الأمريكية بخصوص هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري "أخذنا علما بأن الجانب الأمريكي قد أوضح علنا المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن "الزيارة لا علاقة لها إطلاقا بمسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأشار ⁠ترامب أمس ​الاثنين ⁠إلى أنه ⁠سيطلب تأجيل ⁠الزيارة المقررة في أوائل أبريل نيسان لمدة شهر تقريبا ‌بسبب الحرب على ​إيران.