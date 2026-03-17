حرب إيران تؤجّل زيارة ترامب إلى الصين





أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية "لنحو شهر"، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس إلى 2 بريل.

وصرّح ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي "أريد أن أكون هنا بسبب الحرب" في الشرق الأوسط، مضيفا "طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر". وأكد أن العلاقة مع بكين "جيدة جدا".

بدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر، تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطا على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط الأحد في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.