دعوات لعدم تصعيد الصراع إلى حرب في المنطقة

دعت ألمانيا وتركيا إلى عدم تصعيد الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى حرب أوسع في المنطقة، في حين صادق مجلس الشيوخ الباكستاني على مشروع لدعم إيران في مواجهة إسرائيل.

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس برنامج الأسلحة النووية الإيراني بأنه يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل.

وقبيل مغادرته برلين للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا، قال ميرتس: «لا يجوز لإيران تطوير أسلحة نووية أو امتلاكها»، مشيراً إلى أن التقدم الذي أحرزته إيران في مسعاها نحو امتلاك السلاح النووي أدى إلى قيام إسرائيل بضرب أهداف عسكرية داخل إيران. وأضاف: «هذا الموضوع سيكون في صدارة جدول أعمال قمة مجموعة السبع».

وصرّح ميرتس بأن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها بمواد لإطفاء الحرائق، مضيفاً: «سنباشر فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك».

وجدّد ميرتس تأكيده أنه لا ينبغي السماح بتوسّع رقعة الصراع. وأضاف: «على طهران أن توقف فوراً قصف «الأهداف المدنية» في إسرائيل، ولا يجوز أن تتحول دول أخرى في المنطقة إلى ساحات للحرب». كما شدد على ضرورة إتاحة المجال مجدداً للدبلوماسية.

تركيا وعمان

من جانبه، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكداً أن «المنطقة لا تحتمل حرباً جديدة». وأكد في اتصال هاتفي بين الجانبين أن «الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيل على إيران يشكل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي، وأن المنطقة لا يمكن أن تحتمل أبداً حرباً جديدة».

في بغداد، أبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار الهجوم الذي تتعرض له إيران، «في إطار التضامن الذي يجمع الدول الإسلامية».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، أن السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأعرب عن تضامن العراق مع إيران، مؤكداً الحرص على أمنها واستقرارها، كونهما يرتبطان بأمن واستقرار المنطقة، كما أكد حرص العراق على عدم اتساع نطاق الحرب.

دعم باكستاني

في إسلام آباد، صادق مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على مشروع قرار يدعم إيران في مواجهة إسرائيل.

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء أن المجلس صادق على المشروع الذي تم عرضه على النواب بهدف «دعم إيران ضد التهديدات الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، أصدر المجلس قراراً بالإجماع يدين الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد إيران، معتبراً إياها «انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية».

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، خلال كلمته في جلسة الجمعية الوطنية، أن إيران هي جارة باكستان، ولديها علاقات جيدة معها على مر القرون، ولا تزال هذه العلاقات التاريخية قائمة. وأضاف: «سنقف إلى جانب إيران في هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة».