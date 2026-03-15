سلوفاكيا تسحب اعتراضها على تجديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا





أعلن الاتحاد الأوروبي أنه صوّت على تجديد العقوبات بحق 2600 فرد وكيان روسي لمدة ستة أشهر إضافية بعدما سحبت سلوفاكيا اعتراضها.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن العقوبات التي فُرضت بعد حرب روسيا لأوكرانيا عام 2022، تم تجديدها لمدة ستة أشهر إضافية حتى 15 سبتمبر، أي قبل يوم من انتهاء فترة الستة أشهر الأخيرة.

وكان التصويت يتطلب تأييدا بالإجماع، وكانت سلوفاكيا تتمسك بإزالة اسمين من القائمة هما الملياردير الروسي أليشر عثمانوف، وميخائيل فريدمان، أحد مؤسسي مجموعة ألفا المالية.

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس إن سلوفاكيا لم تحصل على ما كانت تريده.

لكن الاتحاد الأوروبي حذف اسمَي شخصين من القائمة دون الكشف عن هويتهما كما حذف أسماء خمسة آخرين بسبب وفاتهم.

وهدّدت سلوفاكيا والمجر، وهما دولتان مقربتان من موسكو، بعدم دعم تجديد العقوبات على القائمة بصيغتها الحالية.

ويتهّم البلدان كييف بتأخير إعادة فتح خط أنابيب دروجبا الذي يضخ النفط الروسي إليهما عن عمد، في حين تقول أوكرانيا إنه تضرر جراء ضربات روسية في يناير.

وما زالت المجر تعرقل قرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب نزاعها النفطي مع كييف.