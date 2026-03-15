ترامب يطلب مساهمة دولية في تأمين مضيق هرمز





حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا أخرى على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز الذي عطلته إيران في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية فيها.

ومع امتداد الحرب غير المسبوقة الى أسبوع ثالث، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت أنّ الحرب في إيران "تدخل مرحلة حاسمة"، وذلك مع استمرار الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال أن "دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا".

وتابع "نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى... الى إرسال سفن الى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا".