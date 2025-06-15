زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب البيرو





ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات قرب مدينة كاياو الساحلية في البيرو الأحد ما تسبب في انزلاقات تربة في العديد من مناطق ليما المجاورة، وفق ما أعلنت السلطات، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وضرب الزلزال عند الساعة 11,35 صباحا بالتوقيت المحلي (16,35 مساء ت غ) على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب غرب كاياو، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

وأظهر مقطع فيديو بثته محطة "لاتينا" التلفزيونية انزلاقات تربة في مناطق مختلفة في منطقة ليما.

وقال هيرناندو تافيرا، رئيس المعهد الجيوفيزيائي في البيرو لمحطة "كانال إن"، "كانت الهزات الارتدادية الأقوى في ليما وكاياو. حتى الآن، لا معلومات لدينا عن أضرار أو إصابات".

تقع البيرو التي تعد نحو 33 مليون نسمة ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين.