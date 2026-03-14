ترامب: القوات الأمريكية "دمرت" أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية









قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأميركي قصف بشكل كثيف أهدافا عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية التي تتعامل مع كل صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل شبه كامل، وهدد بضرب البنية التحتية النفطية للجزيرة.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "نفذت القيادة المركزية الأميركية واحدة من أقوى الضربات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بشكل كامل كل هدف عسكري في جوهرة التاج الإيراني، جزيرة خرج".

وأضاف "لقد اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. لكن، إذا قامت إيران، أو أي جهة أخرى، بأي شيء يعرقل حرية وسلامة مرور السفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في الأمر فورا".