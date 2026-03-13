الدفاعات الجوية للناتو تعترض ثالث صاروخ باليستي فوق تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أسقطت صاروخا بالستيا إيرانيا في المجال الجوي التركي، في ثالث حادثة من نوعها خلال الحرب في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن الوزارة "تم تحييد ذخيرة بالستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط".

وقبل ساعات من ذلك دوّت صافرات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وهي منشأة رئيسية تابعة لحلف شمال الأطلسي حيث تتمركز القوات الأمريكية قرب مدينة أضنة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وكانت الدفاعات الجوية لحلف الناتو قد أسقطت أول صاروخ بالستي أُطلق من إيران في 4 مارس، واعترضت صاروخا ثانيا يوم الاثنين.

واستيقظ سكان أضنة التي تبعد 10 كيلومترات من القاعدة، حوالي الساعة 3,25 (00,25 ت غ) على صوت صفارات الإنذار، التي استمرت لمدة خمس دقائق تقريبا، بحسب موقع إيكونوميم الإخباري للأعمال.

وفي حادثة منفصلة دوت صفارات الإنذار في باتمان حوالي الساعة الرابعة صباحا، وذكر مراسلون أن الإنذار جاء على ما يبدو من قاعدة عسكرية للطائرات المسيّرة بجوار مطار المدينة.