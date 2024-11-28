إنذار جوي في عموم أوكرانيا بسبب خطر صواريخ بالستية روسية

أصدر الجيش الأوكراني صباح اليوم الخميس إنذارا جويا في عموم أنحاء البلاد إثر رصده صواريخ بالستية أطلقتها روسيا باتجاه مناطق أوكرانية مختلفة.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تليغرام إنّه "تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب تهديد صاروخي"، مشيرا إلى أنّه رصد صواريخ بالستية روسية أُطلقت خصوصا باتجاه أوديسا (جنوب) وكيروفوغراد (وسط) وخيرسون (شرق) وميكولايف (جنوب).

وكانت روسيا توعّدت الثلاثاء أوكرانيا بـ"ردّ"، إثر توجيه الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة ضربتين جديدتين ضد الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أتاكامس الأمريكية.

وكثّفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، ولا سيّما عبر استهداف منشآت للطاقة.

وعلى خطوط الجبهة، تحقّق القوات الروسية مكاسب ميدانية في مواجهة جيش أوكراني يزداد ضعفا، وذلك قبل أقلّ من شهرين من تولّي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

ويرجّح أن يعتمد الملياردير الجمهوري نهجا مغايرا لنهج إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في مقاربة النزاع الحالي عبر دفع كييف للتفاوض مع موسكو، في حين ارتكزت سياسة واشنطن حتى الآن على تقديم مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا.

والأربعاء، دعت إدارة بايدن أوكرانيا إلى خفض الحدّ الأدنى لسنّ التعبئة العسكرية من 25 إلى 18 عاما لتعويض النقص في عديد قواتها المسلّحة في مواجهة التقدّم الميداني للقوات الروسية.