أوكرانيا تعلن تسلّم 1200 جثمان إضافي من روسيا

أعلنت أوكرانيا الأحد أنها تسلمت دفعة إضافية من 1200 جثمان في إطار عمليات تبادل مع روسيا تمّ الاتفاق عليها خلال مباحثات بين الطرفين في مدينة اسطنبول التركية في وقت سابق من يونيو.

وأفاد المركز الأوكراني المعني بملف أسرى الحرب في بيان على منصات التواصل الاجتماعي، أن كييف تسلمت "1200 جثمان يؤكد الجانب الروسي أنها تعود لمواطنين أوكرانيين بينهم عسكريون".

واتفقت كييف وموسكو خلال محادثات في اسطنبول على إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الشباب والمصابين وإعادة جثامين المقاتلين، ما شكل النتيجة الملموسة الوحيدة للمفاوضات التي استضافتها تركيا.

وقام الطرفان منذ ذلك الحين بأربع عمليات تبادل أسرى استعادت بموجبها أوكرانيا جثامين 4812 جنديا.

وقال مصدر شارك في عملية التبادل إن أوكرانيا لم تسلم روسيا الأحد أي جثمان، وفق ما نقلت عنه وكالة تاس.