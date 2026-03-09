في أول تداعيات خفض الإنتاج.. أسعار النفط تحلق وتلامس 110 دولارات

خام برنت 107.70 دولارًا

قفزت أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل ولامست مستوى 110 دولارات مع بداية تداولات الاثنين، بعد أن خفض كبار منتجي الشرق الأوسط إنتاجهم بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي نتيجة للحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بنسبة 16.19%، أو 15.01 دولارًا، ليصل إلى 107.70 دولارًا.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 18.98%، أو 17.25 دولارًا، ليصل إلى 108.15 دولارًا للبرميل خلال التداولات.

وشهد النفط الخام الأمريكي ارتفاعًا بنحو 35% الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر مكاسبه في تاريخ تداول العقود الآجلة منذ عام 1983.

هذا وقد أعلنت الكويت، خامس أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، يوم السبت عن تخفيضات احترازية في إنتاجها النفطي وإنتاج مصافيها بسبب "التهديدات الإيرانية التي تستهدف سلامة مرور السفن عبر مضيق هرمز".

كما انهار إنتاج النفط في العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، بشكل شبه كامل. فقد انخفض إنتاج حقوله النفطية الرئيسية الثلاثة في الجنوب بنسبة 70% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لما صرّح به ثلاثة مسؤولين في القطاع لوكالة رويترز يوم الأحد. وكانت هذه الحقول تنتج 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب مع إيران.

وفي يوم السبت، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج في أوبك، أنها "تدير مستويات الإنتاج البحري بعناية لتلبية احتياجات التخزين". وأكدت شركة "أدنوك" أن عملياتها البرية مستمرة بشكل طبيعي.