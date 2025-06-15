تهريب جميع الطائرات المدنية خارج إسرائيل

قالت وسائل إعلام إن طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو متوقفة في أثينا بعد مغادرتها إسرائيل بعد بدء الهجوم على إيران، في حين هرّبت إسرائيل، في عملية سرية، جميع طائراتها المدنية إلى الخارج، خشية استهدافها بالقصف الإيراني.

ووفق القناة الـ13 الإسرائيلية، هربت إسرائيل طائراتها إلى العاصمة اليونانية «أثينا» وأماكن أخرى خشية من القصف الإيراني، وقال موقع «فلايت رادار 24»، في وقت سابق، وفقاً لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إنه تم إرسال طائرة نتانياهو على الفور إلى الجو، تحسباً لهجوم انتقامي من إيران.

حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، وفي عملية سرية، أمرت المؤسسة العسكرية في إسرائيل شركات الملاحة الإسرائيلية بتهريب جميع الطائرات المدنية. وصدرت تعليمات منذ مساء الخميس لمديري أمن شركات «إل عال» و«أركيا» و«يسرائير» و«إير حيفا» بإخلاء جميع طائراتهم فوراً ونقلها إلى مطارات في قبرص واليونان والولايات المتحدة.

ويُفهم من الأمر العسكري بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إيران ستحاول إطلاق صواريخ بهدف ضرب الأسطول الجوي الإسرائيلي.

وكشفت «معاريف» أمس، أن إسرائيل هربت، في عملية سرية جميع طائراتها المدنية إلى الخارج، خشية استهدافها بصواريخ إيرانية. وأضافت: «يعمل جهاز الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) على تعزيز الإجراءات الأمنية في الدول التي ترابط فيها تلك الطائرات بالتنسيق مع السلطات المحلية».

ولفتت الصحيفة إلى أن «الفهم السائد داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو أن إيران قد تحاول إطلاق صواريخ بهدف استهداف أسطول الطيران الإسرائيلي».

والجمعة، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن نحو 50 ألف إسرائيلي علقوا في الخارج بعد إغلاق المجال الجوي لبلادهم، مرجحة أن يرتفع العدد بحلول الأحد إلى 80 ألفاً.