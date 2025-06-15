إسرائيل تواصل غاراتها وتهدد بحرق طهران.. وإيران تتوعد برد مدمر

نفذت إسرائيل، أمس، سلسلة غارات جوية على إيران التي توعدت برد أكثر شدة على الهجمات الإسرائيلية التي طالت أمس ولأول مرة قطاع الطاقة. وأعلن الإعلام الإيراني أن إسرائيل استهدفت إحدى مصافي حقل بارس الجنوبي في بوشهر بطائرة مسيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن حملته الجوية المتواصلة سمحت له بتحقيق «حرية الحركة في الأجواء» من غرب إيران، وصولاً إلى طهران، حيث شنّت طائراتها الحربية ضربات على أهداف في طهران وعدة مدن إيرانية مستهدفة منشآت عسكرية ونووية.

وتقول إسرائيل إنها تمتلك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف على «نقطة اللاعودة». واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الضربات الإسرائيلية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء، ربما لسنوات، وسيتم توجيه ضربات أقوى. و

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بحرق طهران إذا واصلت إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وكانت إيران أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل قائلة إنها استهدفت منشآت عسكرية. وتوعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، برد «أكثر شدة» إذا واصلت إسرائيل هجماتها. وقال التلفزيون الإيراني، مساء أمس، إن هناك هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة متوقعة ضد إسرائيل خلال ساعات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث «نحن في وضع قوي لضمان سلامة أفرادنا وقواعدنا ومصالحنا، ونواصل مراقبة أي قوات نحتاج إليها للقيام بذلك، أو أي قدرات نحتاجها، سنبقي الأمريكيين في أمان».

وأكد أن «الولايات المتحدة تملك أصولاً عسكرية كبيرة في المنطقة وجاهزة للرد عند الحاجة». وأشار إلى أنه «لا تزال أمام إيران فرصة لذلك، لكن إسرائيل اتخذت ما رأت أنه ضروري من ضربات دفاعية عن النفس، وبناء على اليوم الأول، كانت فعالة إلى حد كبير».

وأعلنت سلطنة عُمان، أمس، أن جولة المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط لن تعقد. وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي استعداد روسيا للوساطة بين إيران وإسرائيل.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين عبر عن إدانته للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، خلال الاتصال. وأشار أوشاكوف إلى أن ترامب وصف في اتصاله مع بوتين الوضع المحيط بإسرائيل وإيران بأنه «مثير للقلق بشدة». وكشف أوشاكوف أن بوتين وترامب لا يستبعدان العودة إلى مسار المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وأجرى بوتين الجمعة محادثات هاتفية مع بزشكيان ونتانياهو عارضاً الوساطة أيضاً.