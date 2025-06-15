عشرات القتلى جراء فيضانات في تكساس وجنوب أفريقيا

قتل 10 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت السلطات. وضربت أمطار غزيرة سان أنطونيو بولاية تكساس، ما تسبب في حدوث فيضانات على الطرق دفعت المركبات إلى مجرى نهر قريب، وفق قناة التلفزيون المحلية كينس5. وقالت السلطات البلدية: إن عدد القتلى بلغ 10. وأضافت أن أجهزة الطوارئ نفذت أكثر من 70 عملية إنقاذ في المياه منذ بدء الفيضانات.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء فيضانات إقليم الكيب الشرقي بجنوب إفريقيا إلى 86 شخصاً، بحسب وزير الشرطة، فيما يواصل رجال الإنقاذ انتشال الجثث من مياه الفيضانات. وتحدث سينزو مكونو، كبير المسؤولين عن إنفاذ القانون في البلاد، إلى فرق الإنقاذ التي تواصل البحث عن المفقودين وانتشال الجثث في محيط بلدة مثاثا منذ أن ضربت الفيضانات المنطقة صباح الثلاثاء.