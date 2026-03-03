ترامب يصدم بريطانيا: "العلاقة مع لندن لم تعد كما كانت"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقة التاريخية بين بلاده والمملكة المتحدة "لم تعد كما كانت"، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وبعد رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السماح للولايات المتحدة باستخدام القاعدتين البريطانيتين في قبرص في الحرب مع إيران، قال ترامب "كانت هذه العلاقة الأقوى. والآن لدينا علاقات قوية مع بلدان أخرى في أوروبا".

واعتبر ترامب أن ستارمر "لم يكن متعاونا"، مضيفا "لم أتخيّل قط بأن أرى ذلك يحصل. لم أتصور بأن تتصرّف المملكة المتحدة هكذا. نحن نحب المملكة المتحدة".

وقال ترامب في المقابلة التي جرت عبر الهاتف من البيت الأبيض مساء الاثنين "إنه عالم مختلف في الحقيقة. إنها علاقة مختلفة كثيرا عن تلك التي كانت تربطنا ببلدكم في السابق".