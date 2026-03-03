ترامب: الترسانة الأمريكية "ليست في المكان الذي نصبو إليه"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ليست في المكان الذي نصبو إليه" على صعيد مخزونها من أحدث الأسلحة، في وقت تستخدم واشنطن ترسانتها العسكرية الضخمة في الحرب ضد إيران.

وكتب على منصة "تروث سوشال"، "لدينا مخزون جيد من أحدث الأسلحة، لكننا لسنا في المكان الذي نصبو إليه"، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الأسلحة "من الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا".

وأشار إلى أن الأسلحة المتوفرة لدى الولايات المتحدة تتيح لها "خوض الحروب إلى الأبد، وبنجاح كبير، باستخدام هذه الإمدادات فقط (وهي أفضل من أحدث أسلحة الدول الأخرى!)".

وتطرق ترامب إلى "هبات" قدمها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأوكرانيا، متهما سلفه الديموقراطي بأنه "قدّم جزءا كبيرا من أحدث الأسلحة" لكييف، من دون أن يتحدث عن الصراع الذي تخوضه الولايات المتحدة حاليا في الشرق الأوسط.