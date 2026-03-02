اجتماع عاجل للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم

أعلن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه سيعقد اجتماعاً، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع العام بعد الهجمات الأخيرة، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأشار بيان صادر عن الوكالة، أمس، إلى أن البعثة الدائمة لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا طلبت عقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة .

وأوضح البيان أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعاً بشأن هذه المسألة قبل جلسته الاعتيادية.

وقالت الوكالة إنها لم ترصد ⁠أي «تأثير إشعاعي» من جراء الهجمات الأمريكية ​والإسرائيلية على ​إيران، لكنها لم توضح ما إذا كانت مواقع ‌نووية إيرانية قد استهدفت.

وذكرت الوكالة في ​بيان أنها «تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وتحث على ضبط ‌النفس لتجنب ​أي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية». وكان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، شدد على ضرورة «أن يعالج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقاً في المنشآت المعنية في إيران».