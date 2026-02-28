اجتماع طاري لوزراء الخارجية الأوروبيين غدا لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة

أعلنت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية غدا (الأحد) عبر تقنية الفيديو، لبحث التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية.

وقالت كالاس في بيان نقله مكتبها في بروكسل إن "النظام الإيراني يشنّ هجمات عشوائية ضد جيرانه، ما يهدد بجرّ المنطقة إلى حرب أوسع، ونحن ندين ذلك بشدة" وأضافت أنه من الضروري ألا يمتدّ الصراع أكثر، وعلى النظام الإيراني أن يختار طريقه.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها أجرت اتصالات مع شركاء الاتحاد الأوروبي في دول الخليج، ومع عدد من وزراء الخارجية في المنطقة، بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي.

وأكدت أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط "خطيرة للغاية"، مشيرةً إلى أن النظام الإيراني «تسبب في مقتل آلاف الأشخاص، فيما تشكل برامجه الصاروخية والنووية، إلى جانب دعمه للجماعات الإرهابية، تهديداً خطيراً للأمن العالمي».

ولفتت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات قوية على إيران، ويدعم المسار الدبلوماسي لمعالجة الأزمة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

وأوضحت أن الاتحاد «يُنسّق بشكل وثيق مع شركائه العرب لاستكشاف المسارات الدبلوماسية الممكنة»، مؤكدة أن «حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي تبقى أولوية مطلقة».

وأضافت الممثلة العليا أن البعثات القنصلية الأوروبية في المنطقة تعمل على تسهيل مغادرة المواطنين الأوروبيين، وأن الاتحاد بدأ سحب الموظفين غير الأساسيين من بعض المناطق مؤكدة أن مهمة الاتحاد البحرية "أسبيديس" في البحر الأحمر "تبقى في حالة تأهب قصوى، ومستعدة للمساهمة في الحفاظ على انسيابية الملاحة في الممرات البحرية".