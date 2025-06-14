الصين تستعد لوصول الإعصار "ووتيب"

أصدر المرصد الوطني الصيني، اليوم السبت، إنذارا باللون الأصفر مع استعداد البلاد لوصول الإعصار "ووتيب"، وهو الأول من نوعه هذا العام.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية جنوبي البلاد ظهر اليوم، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فقد تم رصد الإعصار صباح اليوم وهو يتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة تتراوح بين 20 و 25 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في المنطقة الممتدة من مدينة ليتشو بمقاطعة قوانغدونغ إلى مدينة بيهاي بمنطقة قوانغشي، وأشار المركز إلى أن قوة الإعصار ستبدأ بالضعف تدريجيا فور وصوله إلى اليابسة.

جدير بالذكر أن لدى الصين نظام إنذار جوي من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أعلى درجة من الإنذار يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.