الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد دعمها لأوكرانيا





اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء قرارا يؤكد دعمها لكييف ووحدة أراضيها في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد نص القرار الذي اعتُمد بغالبية 107 أصوات مؤيدة مقابل 12 صوتا رافضا وامتناع 51 دولة عن التصويت بينها الولايات المتحدة، "الالتزام الراسخ بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

كما دعا القرار مجددا إلى "وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار" بين روسيا وأوكرانيا، وإلى "سلام شامل وعادل ودائم وفقا للقانون الدولي"، وإلى تبادل لجميع أسرى الحرب.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما رُفض طلبها التصويت بشكل منفصل على فقرات متعلقة بوحدة أراضي أوكرانيا والقانون الدولي.

وقالت نائبة السفير الأميركي تامي بروس "ترحب الولايات المتحدة، طبعا، بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار"، لكن "هذا القرار يتضمن أيضا صياغة قد تصرف الانتباه عن المفاوضات الجارية بدلا من دعم كل السبل الدبلوماسية التي من شأنها أن تمهد لسلام دائم".

وأكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، "دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود".

وقبل عام، وبعد شهر من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، صوتت الولايات المتحدة ضد قرار يدعو إلى "سلام عادل" تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى إثر ذلك، مررت الولايات المتحدة بدعم روسي، قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى سلام سريع، لكنه لا يذكر وحدة أراضي أوكرانيا، ما أثار استياء حلفاء كييف الأوروبيين.

وقبل اعتماد هذا القرار ساد الشلل مجلس الأمن بسبب استخدام روسيا لحق النقض (فيتو) بشأن هذه القضية.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني ماريانا بيتسا "على الرغم من جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة وتدعمها أوروبا، تواصل روسيا عدم إظهار إرادة حقيقية لوقف هذا العدوان".

وردت نائبة السفير الروسي آنا إيفستيغنيفا قائلة "لو كان نظام كييف يريد حقا سلاما دائما، لكان ركز جهوده على ضمانات أمنية لكل من أوكرانيا وروسيا، لا على تصويت آخر ذي دوافع سياسية".