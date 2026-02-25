هل تضحي أنثروبيك بمبادئها الأخلاقية مقابل عقود البنتاغون؟

أعطى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث شركة أنثروبيك مهلة حتى يوم الجمعة القادم للسماح للجيش الأمريكي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة دون قيود، أو مواجهة تداعيات، حسبما كشف مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

والتفى هيجسيث اليوم الثلاثاء داريو أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، الذي اخترعت شركته روبوت الدردشة كلود وظلت آخر شركة بين نظرائها لم تزود شبكة داخلية جديدة بالجيش الأمريكي بتقنيتها.

وحذر مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) من أنهم قد يصنفوا أنثروبيك خطرا على سلسلة الإمداد أو استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لمنح الجيش المزيد من السلطة لاستخدام منتجاتها حتى لم لو توافق على طريقة استخدامها، فضلا عن إلغاء العقد بينهما، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن نبرة الاجتماع كانت ودية، لكن أمودي لم يتزحزح عن نقطتين وضعهما كخطين لا تتجاوزهما أنثروبيك، وهما العمليات العسكرية ذاتية التشغيل بالكامل والمراقبة المحلية للمواطنين الأمريكيين.

ولم تعلق وزارة الدفاع على الفور.

وأوضح أمودي مخاوفه الأخلاقية مرارا بشأن الاستخدام الحكومي للذكاء الاصطناعي دون قيود، بما في ذلك مخاطر المسيرات المسلحة ذاتية التشغيل بالكامل والمراقبة الجماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها رصد المعارضة