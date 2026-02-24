في الذكرى الرابعة للحرب.. أمين عام الناتو يطالب بزيادة الدعم الشامل لأوكرانيا





أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وجود حاجة لزيادة حجم الدعم العسكري والمالي والإنساني المقدم لكييف، بهدف تعزيز قدرتها الميدانية في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال روته، في كلمة له اليوم تزامناً مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب في أوكرانيا، إن أمن أوكرانيا يعد جزءاً من منظومة الأمن الأوروبي، مبيناً أن أي تسوية مستقبلية لإنهاء الصراع يجب ألا تقتصر على إيقاف العمليات العسكرية فحسب، بل تتطلب بناء قوات أوكرانية قادرة على الردع ومنع تكرار النزاع، معتبراً ذلك شرطاً لتحقيق الاستقرار في أوروبا.

وأضاف الأمين العام أن مسار تثبيت السلام يرتبط أيضاً باستمرار جهود إعادة إعمار أوكرانيا، بما يدعم استقرار الدولة ويعزز من فرص تعافيها في مرحلة ما بعد الحرب.