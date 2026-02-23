السلطات المكسيكية: مقتل 74 شخصاً بينهم 25 من الحرس الوطني

أعلنت السلطات المكسيكية أن 74 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بما في ذلك 25 من عناصر الحرس الوطني، في أعقاب العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل زعيم كارتل خالسيكو "ال مينشو" وما ترتب عليها من أعمال عنف.

وكان وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش قال في وقت سابق اليوم الاثنين بأن 25 عنصرا من قوات الحرس الوطني قتلوا في ولاية خالسيكو في ست هجمات منفصلة في أعقاب القبض على نيميسيو أوسيجويرا سرفانتس زعيم كارتل خاليسكو الجيل الجديد.

وتوفي أوسيجويرا سرفانتس بعد القبض عليه، كما قتل حارس سجن وعنصر من مكتب المدعي العام للدولة وامرأة لم يحدد جارسيا حرفوش هويتها. وأضاف أن نحو 30 مشتبها به جنائيا قتلوا في خاليسكو، وأضاف أن أربعة آخرين من المشتبه بهم قتلوا في ولاية ميتشواكان.