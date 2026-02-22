النمسا تشهد أدنى مستوى لجوء إليها منذ يناير 2012





أظهرت بيانات رسمية تراجع عدد طلبات اللجوء إلى النمسا لأدنى مستوى منذ يناير 2012.

وقال مكتب اللجوء والهجرة إن الطلبات المقدمة في شهر يناير تقلصت بنسبة 51%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لينخفض العدد إلى 945 طلبًا .

وأكدت إحصاءات اللجوء الدورية، الصادرة عن المكتب أن البلاد لم تشهد تراجعاً مماثلاً منذ عام 2012 .

ووافقت النمسا على 338 طلب لجوء في شهر يناير الماضي، فيما اضطر 1083 شخصًا إلى مغادرة البلاد.

وأوضحت الإدارة المعنية أنه تم ترحيل 57% من المغادرين منهم 41.5% لديهم سوابق جنائية في النمسا، وثمّنت تأثير قرار تعليق إجراءات لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين، مؤكدة أنه من العوامل الرئيسية التي ساهمت في خفض عدد طلبات اللجوء.