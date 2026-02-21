قمة الهند تدعو في إعلان مشترك الى ذكاء اصطناعي "آمن وموثوق به"





دعت عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، الى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق به"، في إعلان مشترك صدر السبت إثر قمة الذكاء الاصطناعي في الهند.

وأورد البيان الذي وقعه 86 بلدا ومنظمتان دوليتان أن "تعزيز ذكاء اصطناعي آمن ومتين وموثوق به هو أمر اساسي لإرساء الثقة وتوفير اكبر قدر من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية".

ولا يتضمن النص أي التزام ملموس، لكنه يعطي الاولوية للعديد من المبادرات التطوعية وغير الملزمة، وخصوصا لتوزيع قدرات البحث العائدة الى الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.

واضاف الإعلان الصادر بعد قمة استمرت خمسة ايام "نرى أن قدرات الذكاء الاصطناعي لا تتحقق بالكامل إلا حين تتشارك الانسانية جمعاء فوائده".

ووصف ظهور الذكاء الاصطناعي بأنه "نقطة تحول في مسار التطور التكنولوجي".

وقال الباحث في المعلوماتية ستيوارت راسل لوكالة فرانس برس تعليقا على البيان إن "التعهدات التي اعلنت ليست تماما عديمة الأهمية. المهم وبكل بساطة أن يكون هناك تعهدات".

واضاف راسل "آمل أن تستند كل البلدان الى هذه الاتفاقات ... لبلورة التزامات قانونية ملزمة تهدف الى حماية سكانها، بحيث يتواصل تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي من دون أن ينطوي ذلك على أخطار غير مقبولة".

اجتمعت عشرات الوفود من كل انحاء العالم في العاصمة الهندية هذا الاسبوع لتناقش خصوصا كيفية تأطير هذه التكنولوجيا السريعة التطور.

وتحدث خلال القمة التي بدأت الخميس كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، فضلا عن أبرز رؤساء شركات التكنولوجيا، وبينهم سام ألتمان رئيس شركة "أوبن ايه آي".

وبين الموضوعات الساخنة، الفوائد المجتمعية للترجمة المتعددة اللغة عبر الذكاء الاصطناعي والأخطار التي تهدد التوظيف ومشكلة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات.

وبرز خلال المناقشات أسلوبان مختلفان في إدارة تطوير الذكاء الاصطناعي.

فقد اعلن غوتيريش تشكيل لجنة علمية تهدف الى جعل التحكم البشري في الذكاء الاصطناعي "حقيقة تقنية".

في المقابل، رفضت الولايات المتحدة الجمعة "بالكامل" أي إدارة عالمية للذكاء الاصطناعي، على لسان مستشار البيت الابيض للعلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس.

وخلال نسخة 2025 في باريس، لم توقع الولايات المتحدة الإعلان الختامي.

وكان سام ألتمان اعلن الخميس أن هذه التكنولوجيا تحتاج في شكل ملح الى تنظيم.