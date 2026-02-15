النمسا تنتقد قراراً إسرائيلياً يوسع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية

أدانت النمسا قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، بتوسيع نطاق سيطرته في الضفة الغربية، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي، وقالت الخارجية النمساوية "القرار الإسرائيلي يتناقض تماماً مع روح حل الدولتين."

وأوضح بيان وزارة الخارجية النمساوية، أن العمل على حل الدولتين، الذي يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام. وجاء موقف النمسا متوافقاً مع موقف المفوضية الأوروبية، التي أدانت من جانبها خطط إسرائيل لتوسيع سيطرتها في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ.