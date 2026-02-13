مجلس الأمن الدولي يدين هجوماً إرهابياً استهدف مسجداً في العاصمة الباكستانية

أدان مجلس الأمن الدولي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في السادس من فبراير الجاري وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً وإصابة 92 آخرين.

ووصف المجلس في بيان أصدره أعضاؤه اليوم "الجمعة" الهجوم، الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه بأنه عمل "جبان وشنيع"، وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب باكستان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن الإرهاب بجميع أشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي هذا الهجوم وتقديمهم للعدالة.

ودعا البيان جميع الدول إلى التعاون الكامل مع السلطات الباكستانية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أن أي عمل إرهابي يعد جريمة غير مبررة مهما كانت دوافعه أو الجهة التي تقف خلفه، مشددا على أهمية مواصلة الدول جهودها لمكافحة الإرهاب بجميع الوسائل المشروعة، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.