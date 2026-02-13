الأمم المتحدة تعين الفريق العلمي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تعيين الجمعية العامة الأعضاء الأربعين للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي خطوة تأسيسية نحو فهم علمي عالمي للذكاء الاصطناعي.

وأوضح غوتيريش أن الأعضاء المعينين سيخدمون لمدة ثلاث سنوات بصفتهم الشخصية، ضمن فريق أُنشئ في إطار الأمم المتحدة بهدف تقديم تقييمات علمية مستقلة ومحايدة بشأن فرص الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتأثيراته، بما في ذلك إسهاماته في الحوار العالمي الجديد حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأكد على أن الفريق يضم نخبة متعددة التخصصات من أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم، مع مراعاة التنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسين، مشدداً على أن عملهم سيوفر رؤى علمية دقيقة ومستقلة طال انتظارها، تُمكّن جميع الدول الأعضاء، بغض النظر عن قدراتها التكنولوجية، من الانخراط في النقاش العالمي على قدم المساواة.

وأعرب عن ثقته في أن تسهم أعمال الفريق في دعم الحوار الجماعي بشأن الذكاء الاصطناعي، وتعزيز اتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة وروح التضامن الدولي.

تم اختيار أعضاء الفريق من بين أكثر من 2600 مرشح، بعد عملية مراجعة مستقلة شارك فيها كل من الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).