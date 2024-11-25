الصين تسجل مستويات قياسية في تدفقات النقد الأجنبي

أظهرت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، أمس، استقراراً ملحوظاً في حركة التدفقات النقدية عبر الحدود خلال شهر أكتوبر الماضي، مع تسجيل فائض مزدوج في المعاملات المصرفية.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن معاملات شراء العملات الأجنبية سجلت 216.4 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت مبيعات العملات الأجنبية 198.2 مليار دولار، في حين وصلت المدفوعات الخارجية للبنوك نيابة عن العملاء إلى 609.4 مليار دولار، والمدفوعات الخارجية 576.7 مليار دولار.

وأكد مسؤول في إدارة النقد الأجنبي، أن القطاع غير المصرفي سجل فائضاً في المدفوعات عبر الحدود بقيمة 32.8 مليار دولار، وفائضاً في تجارة النقد الأجنبي بقيمة 18.3 مليار دولار.

وأضاف أن التدفقات النقدية للتجارة السلعية عبر الحدود حققت نمواً بنسبة 9.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلة أعلى مستوى تاريخي للشهر الثالث على التوالي، في ظل تحسن أداء التجارة الخارجية.

وأوضح المسؤول أن الاقتصاد الصيني حافظ على استقراره العام مع تحسن تدريجي خلال العام الجاري، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه الإيجابي مع تنفيذ حزمة من السياسات الإضافية الداعمة للنمو الاقتصادي.