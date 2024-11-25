الشرق الأوسط وأوكرانيا على جدول أعمال اجتماع مجموعة السبع

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب روما اليوم الاثنين لإجراء محادثات تستمر يومين وتركز على النزاع في الشرق الأوسط بحضور نظرائهم الإقليميين، وكذلك على الحرب في أوكرانيا.

وسيناقش الاجتماع في فيوغي وأناني قرب روما مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والمسؤول العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

وتبدأ الأعمال بعد ظهر الاثنين بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع جلسة أولى مكرسة للوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بعد خمسة أيام على استخدام الولايات المتحدة حقها في النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنه "ستتم مع الشركاء مناقشة سبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان والمبادرات الهادفة لدعم السكان وتعزيز أفق سياسي موثوق به من أجل استقرار المنطقة".

والثلاثاء، سيتناول اليوم الثاني من المناقشات الحرب في أوكرانيا والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحضور وزراء من دول آسيوية عدة. وسيناقش وزراء مجموعة السبع أيضا الأزمات المستمرة في هايتي والسودان وفنزويلا.

توازيا سيجتمع وزراء خارجية دول منطقة البحر الأبيض المتوسط في روما الساعة 9,00 (08,00 بتوقيت غرينتش) للمشاركة في النسخة العاشرة من "الحوارات المتوسطية" بمشاركة دول غرب البلقان للمرة الأولى.