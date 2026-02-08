وفاة أربعة أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

أعلنت السلطات المغربية الأحد مصرع أربعة أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل خمسة أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه.

وقالت في بيان "أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين" هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم صباح الأحد "العثور على جثتين أخريين" لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن "عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس".

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غرب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.