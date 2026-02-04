Al Bayan
المحادثات الثلاثية بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا تنطلق في أبوظبي باجتماع تمهيدي

وكالات

قال مفاوض أوكراني إن مبعوثين من روسيا وأوكرانيا التقوا في أبوظبي اليوم الأربعاء في جولة أخرى من المحادثات التي تتوسط فيها أمريكا لإنهاء حوالي أربع سنوات من الحرب.

وتعد هذه الجولة الثانية من محادثات السلام التي تستضيفها دولة الإمارات بعد الجولة الأولى في إطار مساعي الإمارات الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وصرح رستم عمروف ، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي حضر أيضا الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بأن وفدي موسكو وكييف انضما إلى مسؤولين أمريكيين في الإمارات العربية المتحدة.

وقال عمروف إن المفاوضات المقررة التي تستمر يومين بدأت بحضور جميع الوفود الثلاثة، بعدها من المقرر أن ينقسم المفاوضون إلى مجموعات، طبقا للموضوعات الرئيسية، ثم يجتمعون كمجموعة كاملة في النهاية.

وذكر البيت الأبيض أن من المقرر أن يضم الفريق الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي حضر أيضا اجتماع الشهر الماضي.

وقال إن كييف تعتمد على إرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تأمل في الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ولا يمكنها إلغاء المحادثات.