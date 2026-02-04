المحادثات الثلاثية بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا تنطلق في أبوظبي باجتماع تمهيدي

قال مفاوض أوكراني إن مبعوثين من روسيا وأوكرانيا التقوا في أبوظبي اليوم الأربعاء في جولة أخرى من المحادثات التي تتوسط فيها أمريكا لإنهاء حوالي أربع سنوات من الحرب.

وتعد هذه الجولة الثانية من محادثات السلام التي تستضيفها دولة الإمارات بعد الجولة الأولى في إطار مساعي الإمارات الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وصرح رستم عمروف ، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي حضر أيضا الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بأن وفدي موسكو وكييف انضما إلى مسؤولين أمريكيين في الإمارات العربية المتحدة.

وقال عمروف إن المفاوضات المقررة التي تستمر يومين بدأت بحضور جميع الوفود الثلاثة، بعدها من المقرر أن ينقسم المفاوضون إلى مجموعات، طبقا للموضوعات الرئيسية، ثم يجتمعون كمجموعة كاملة في النهاية.

وذكر البيت الأبيض أن من المقرر أن يضم الفريق الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي حضر أيضا اجتماع الشهر الماضي.

وقال إن كييف تعتمد على إرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تأمل في الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ولا يمكنها إلغاء المحادثات.