زيلينسكي: الإمارات تستضيف محادثات ثلاثية جديدة يومي 4 و5 فبراير

قال الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن العاصمة الإماراتية أبوظبي ستستضيف جولة ⁠جديدة من المحادثات الثلاثية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ⁠بين أوكرانيا وروسيا يومي الرابع والخامس من فبراير، ​مؤكدا أن كييف ​مستعدة "​لنقاش موضوعي".

وكتب في منشور على ‌منصة إكس "‌قدم ⁠فريقنا التفاوضي تقريرا للتو. جرى تحديد موعد ​الاجتماعات ​الثلاثية المقبلة.. في الرابع والخامس من فبراير ‍في أبوظبي".

وأضاف "أوكرانيا مستعدة لنقاش موضوعي، ونحن مهتمون بضمان أن تفضي نتيجته ‍إلى نهاية حقيقية للحرب تحفظ كرامة (الأوكرانيين)".

واستضافت دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.