اجتماعات أمريكية روسية مثمرة في فلوريدا بشأن أوكرانيا قبل محادثات أبوظبي اليوم

أعلن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أمس، عن عقد اجتماعات مثمرة وبناءة مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، في فلوريدا في إطار الوساطة الأمريكية الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا.

وقال عبر منصة «إكس» إن الاجتماع «مشجّع»، معتبراً أنه «يُظهر أن روسيا تبذل جهوداً من أجل السلام في أوكرانيا».

بدوره، وصف المبعوث الروسي الاجتماع مع وفد واشنطن بأنه كان «بنّاء».

وكان دميترييف عاد إلى الولايات المتحدة قبيل جولة جديدة من محادثات السلام المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الروسية، والمزمع عقدها اليوم في أبوظبي.

وتهدف محادثات أبوظبي إلى استكشاف سبل ممكنة لإنهاء الحرب. ولا تزال نقطة الخلاف الجوهرية تتمثل في المطالب الروسية بانسحاب كييف من أجزاء في منطقة دونباس بشرقي أوكرانيا، وهذه المطالب تتركز بشكل أساسي على مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك.