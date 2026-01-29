محادثات جديدة بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا الأحد بأبوظبي

قصف روسي يستهدف مواقع أوكرانية في 158 منطقة

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الكرملين ⁠قوله أمس، إن ⁠من المقرر استئناف المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا ​والولايات المتحدة الأحد في ‌أبوظبي ⁠للتوصل إلى حل ​بشأن الحرب ​المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعدما عقدت أول جولة من هذه المحادثات الثلاثية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وانعقد يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في أبوظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أمس، بأنه من المقرر مواصلة اجتماع المجموعة الأمنية الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي. وقال للصحافيين، رداً على سؤال عما إذا كان أعضاء الوفد الروسي المشارك في مفاوضات أبوظبي قد تلقوا بالفعل تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين: «في هذه الحالة، بشكل منتظم».

ووصف بيسكوف، في وقت سابق أمس، المفاوضات بأنها معقدة، وتجري على مستوى الخبراء. وأضاف أن الكرملين يعتبر حقيقة بدء المناقشات حول القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا تقدماً.

وقال رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى تقدماً في عملية التفاوض: «بشكل عام، حقيقة أن مجموعة كاملة من القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية تجري مناقشتها على مستوى الخبراء يمكن اعتبارها بالفعل تقدماً، وبداية مثل هذا الحوار».

وأوضح بيسكوف: «وكما تعلمون، تم الاتفاق على مواصلتها، العمل سوف يستمر». وأضاف أن الكرملين يعتبر حقيقة بدء المناقشات حول القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا تقدماً.

مواقع تخزين

ميدانياً، أفادت وزارة الدفاع الروسية أمس، في بيان، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة البعيدة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة: «ألحقت القوات المسلحة الروسية أضراراً بمواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب»، وفقاً للبيان الذي نشرته وكالة سبوتنيك.

وتابع البيان: «ألحقت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضراراً بمواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومستودع وقود، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 158 منطقة».

إلى ذلك، قال الكرملين إنه لا صحة لتقرير صدر عن مركز ⁠أبحاث مقره واشنطن يفيد بأن روسيا تكبدت خسائر ⁠بشرية تقترب من 1.2 مليون منذ بدء الحرب ​في فبراير 2022، وأضاف أنه ‌لا ‌ينبغي ⁠النظر إلى مثل هذه التقارير على أنها ​موثوقة.

وقدّر ​التقرير الأمريكي، الذي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ‍أنه بالمعدلات الحالية، يمكن أن تصل الخسائر البشرية الروسية والأوكرانية مجتمعة ‍إلى مليوني شخص بحلول ربيع 2026.