الصين تجلي 20 ألف شخص عقب زلزال بقوة 5.5 درجات

أجلت السلطات الصينية يوم أمس، أكثر من 20 ألف شخص، عقب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة ديبو التابعة لولاية غانان التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة غانسو شمال غرب البلاد.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات.

وأكدت السلطات أن عمليات التفتيش الأولية لم تسفر عن تسجيل أي خسائر في الأرواح، رغم رصد تشققات في بعض المباني، مشيرة إلى أن الأضرار المسجلة محدودة.

وأضافت أنه تم تنفيذ عمليات إجلاء استعجالية في المناطق المعرضة للخطر، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار.

وأشار إلى أن الهزات الأرضية كانت محسوسة بوضوح قرب مركز الزلزال، دون أن تؤثر على إمدادات الكهرباء والماء أو على شبكات الاتصال.

وتم نشر فرق الإنقاذ في المكان، كما شرعت السلطات في إرسال مساعدات طارئة من أجل تلبية احتياجات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.