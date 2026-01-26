غوتيريش يتمسّك بدور مجلس الأمن: نشهد انتهاكات صارخة وشريعة الغاب حلت مكان القانون

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين عن دور مجلس الأمن الدولي باعتباره الهيئة "الوحيدة" المخولة فرض قرارات تتعلق بالسلام في عالم تسوده "شريعة الغاب".

وقال غوتيريش "في كل أنحاء العالم، تُستبدل سيادة القانون بشريعة الغاب، نشهد انتهاكات صارخة للقانون الدولي وازدراء سافرا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أمام المجلس "من غزة إلى أوكرانيا، وفي كل أنحاء العالم، يتم التعامل مع سيادة القانون وكأنها اختيارية"، مشيرا الى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر "التهديد أو استخدام القوة" و"يفرض القواعد نفسها على كل الدول، كبيرة وصغيرة".

ولم يذكر غوتيريش صراحة "مجلس السلام" الجديد الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُنظر إليه على أنه منافس للأمم المتحدة، لكنه شدد على المسؤولية "الحصرية" لمجلس الأمن.

وقال إن المجلس "في وقت تتزايد المبادرات... الوحيد المخول بموجب الميثاق بالتصرف نيابة عن كل الدول الأعضاء في مسائل السلام والأمن".