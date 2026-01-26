الثلوج تشل الحياة بمناطق واسعة من العالم

تشهد مناطق واسعة من العالم، موجة من الاضطرابات الجوية العنيفة، بين عواصف ثلجية غير مسبوقة وفيضانات، خلّفت قتلى ومفقودين، وتركت مئات الآلاف بلا كهرباء وأجبرت السلطات في دول عدة على تعليق حركة الطيران والنقل.

في أمريكا، تستمر موجة البرد القارس أمس، في معظم الولايات، حيث أودت عاصفة قطبية بأحد عشر شخصاً على الأقل وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وقال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني إنه تم العثور على جثث خمسة أشخاص في العراء في ظل درجات الحرارة المتجمدة. وفي تكساس، توفي ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تبلغ 16 عاماً. كما توفي شخصان بسبب انخفاض حرارة الجسم في لويزيانا.

ولا يزال نحو 820 ألف مشترك بدون كهرباء. ففي تينيسي، تسبب الجليد في سقوط خطوط الكهرباء، ما ترك أكثر من 250 ألف مشترك بدون كهرباء، بينما انقطعت الكهرباء عن 100 ألف مشترك في لويزيانا وميسيسيبي.

وتم إلغاء حوالي 3900 رحلة جوية وتأخير أكثر من 1500، وذلك بعد إلغاء أكثر من ⁠11 ألف رحلة الأحد، وهو أعلى إجمالي يومي منذ جائحة كوفيد19. وحذرت السلطات من موجة برد قارس قد تستمر لأسبوع بعد العاصفة، حيث قد تصل درجة الحرارة المحسوسة بفعل الرياح إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي ألمانيا، أدى التساقط الكثيف للثلوج والأمطار المتجمدة إلى اضطراب حركة المرور في مناطق واسعة. وأفادت تقارير من ولايات - بينها سكسونيا وبراندنبورج وميكلنبورغ-فوربومرن - بارتفاع عدد الحوادث على الطرق في شمال شرق البلاد.

وتوقعت شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» حدوث تأخيرات وإلغاءات في خدمات القطارات، ما يشمل كامل جنوب ألمانيا إضافة إلى الرحلات من وإلى برلين وهامبورج وهانوفر.

وتواجه أيرلندا والمملكة المتحدة عواصف قوية مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، رفعت منسوب القلق بشأن فيضانات محتملة في المناطق الساحلية والمنخفضة. وأعلنت السلطات الأيرلندية حالة تأهب واسعة، مع تحذيرات رسمية للسكان من مخاطر الفيضانات وانقطاع الكهرباء، في حين سُجلت أضرار مادية في منشآت عامة وخاصة، وتوقف جزئي لحركة القطارات في بعض المناطق البريطانية بسبب سقوط الأشجار وتضرر خطوط السكك الحديدية.

عالقون

في اليابان، أعلنت شركة «مطارات هوكايدو» أن حوالي 7000 شخص اضطروا لقضاء ليلتهم بمطار «نيو تشيتوزي» في جزيرة هوكايدو، أول من أمس، بعدما تسبب التساقط الكثيف للثلوج في إلغاء 56 رحلة جوية. وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، بأن مدينة سابورو، جنوب غرب هوكايدو، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى مساء الأحد، تساقطاً للثلوج بارتفاع 54 سنتيمتراً، وهو رقم قياسي خلال شهر يناير.

وأعلنت شركة «جيه آر هوكايدو» اليابانية للسكك الحديدية، إلغاء أكثر من 500 رحلة قطار، ما أثر على نحو 130 ألف شخص. وفي سابورو، ظل ممر يقع تحت الأرض بالقرب من محطة سابورو، مفتوحاً طوال الليل لأي شخص يواجه صعوبة في العودة إلى منزله، حيث لجأ إليه نحو 340 شخصاً.

وتشهد المناطق الجبلية في باكستان وأفغانستان طقساً قاسياً منذ أيام، مع استمرار تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الجليدية. وأعلنت السلطات المحلية عن سقوط قتلى ومفقودين في قرى نائية، بعدما أدت الانهيارات إلى دفن منازل وقطع طرق حيوية.

وفي شمال الهند، تسببت اضطرابات جوية بوصول موجات من الثلوج إلى مناطق سياحية وجبلية، من دون الإبلاغ عن خسائر بشرية.