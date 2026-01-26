الكرملين: المحادثات الثلاثية في الإمارات اتسمت بـ"روحية بنّاءة"

أكد الكرملين أن المحادثات الثلاثية التي استضافتها أبوظبي بشأن أوكرانيا اتسمت بـ"روحية بنّاءة".

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن ⁠الكرملين قوله اليوم الاثنين إن ⁠مسألة الأراضي لا تزال ذات أهمية ​جوهرية لروسيا ​في ​محادثات السلام مع ‌الولايات المتحدة ‌وأوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسي ​عن ​المتحدث باسم الكرملين دميتري بيكسوف ‍قوله إن موسكو تقيم بشكل إيجابي "المحادثات ‍البناءة" التي استضافتها دولة الإمارات بشأن أوكرانيا.

وأجريت المحادثات في أبوظبي، يومي الجمعة والسبت، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة.

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد نجحت في إتمام 17 عملية وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها إطلاق 4,641 أسيرًا، ما يعكس عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين ويجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.