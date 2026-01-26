زيلينسكي: المحادثات الثلاثية في الإمارات حلّت العديد من القضايا العالقة

أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي عن إحراز تقدم خلال المحادثات مع الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبوظبي يومي الجمعة والسبت.

واستضافت دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وقال ⁠مسؤول أمريكي، وفق وكالة رويترز، للصحفيين عقب انتهاء المحادثات إن موسكو وكييف أبدتا الاستعداد لمواصلة الحوار مع توقعات بإجراء المزيد من المحادثات ​في أبوظبي.

وقال ​زيلينسكي في مؤتمر صحفي أمس ⁠خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "يجري في أبوظبي مناقشة الخطة الأمريكية المكونة من 20 بنداً والقضايا العالقة. كانت هناك الكثير من القضايا العالقة ‍لكنها أصبحت أقل الآن".

وقال الرئيس الأوكراني إن الوثيقة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل وإن كييف تنتظر موعد ومكان توقيعها.

وأضاف زيلينسكي "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولا وقبل كل شيء ضمانات أمنية من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100 بالمئة، ⁠ونحن في انتظار شركائنا لتأكيد موعد ومكان توقيعها".

وأردف قائلا "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك إلى الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".

وقال زيلينسكي "التباين جذري بين موقفي أوكرانيا وروسيا في حين يسعى الأمريكيون للتوصل إلى حل وسط"، مشددا على ضرورة استعداد جميع الأطراف، ومنها الولايات المتحدة، لتقديم تنازلات.