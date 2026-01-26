إلغاء أكثر من 11400 رحلة جوية جراء عاصفة شتوية تجتاح أمريكا

تسببت عاصفة شتوية هائلة في يوم سفر قاسٍ يوم الأحد، مع عمليات إلغاء وتأخير واسعة النطاق للرحلات الجوية في بعض من أكثر مطارات الولايات المتحدة ازدحاما.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مساء السبت إن هطول الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة على نطاق واسع يهدد نحو 180 مليون شخص - أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة - في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنجلاند.

وبعد اجتياحها الجنوب، قال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تنتقل العاصفة إلى الشمال الشرقي يوم الأحد، لتتسبب في هطول نحو 1 إلى 2 قدم (30 إلى 60 سم) من الثلوج من واشنطن عبر نيويورك وبوسطن.

وتم إلغاء أكثر من 11400 رحلة طيران يوم الأحد وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت اوير".

وقالت شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران إنه اعتباراً من صباح الأحد، تعد هذه العاصفة أكبر حدث يشهد إلغاءات منذ جائحة كورونا.

وبحلول بعد ظهر الأحد، أُلغيت غالبية الرحلات الجوية في المطارات المزدحمة في الشمال الشرقي وأماكن أخرى. وأغلق مطار لاجوارديا في نيويورك بعد ظهر الأحد، وفقاً لإدارة الطيران الاتحادية. وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن المطار المزدحم في منطقة كوينز أوقف الرحلات حتى الساعة الثامنة مساء.

وفي فيلادلفيا، أُلغيت 94% من الرحلات الجوية، بواقع 326 رحلة. كما أُلغيت 91% من الرحلات، بواقع 436 رحلة، في مطار لاجوارديا بنيويورك. وشهد مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك إلغاء 466 رحلة، أي حوالي 80% من الرحلات، وفقاً لـ "فلايت أوير".

وذكر مطار رونالد ريجان واشنطن الوطني على موقعه الإلكتروني أن جميع شركات الطيران ألغت الرحلات المغادرة لهذا اليوم، أي حوالي 421 رحلة.

كما طالت اضطرابات كبيرة مراكز المطارات الرئيسية في دالاس فورت وورث، وتشارلوت، وفيلادلفيا، وأتلانتا التي تضم أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد.