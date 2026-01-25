وزير الخزانة الأمريكي يجدد تهديد ترامب برسوم باهظة على كندا

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأحد أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الكندية إذا مضت أوتاوا في إبرام اتفاق تجاري جديد مع الصين، مكرّرا تهديدا أطلقه الرئيس دونالد ترامب السبت.

وقال بيسنت لقناة إيه بي سي "لا يمكننا السماح لكندا بأن تصبح منفذا تُغرق عبره الصين السوق الأميركية بسلعها الرخيصة".

وخلال زيارة لبكين في 16 يناير، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تحسنا في العلاقات الثنائية مع الصين، مشيرا إلى "شراكة استراتيجية جديدة" واتفاق تجاري أولي بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، يُتوقع أن تخفّض الصين الرسوم على واردات الكانولا من كندا إلى نحو 15% بحلول الأول من مارس، بعدما كانت 84%.

كما ستسمح الصين للزوار الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرة. وفي المقابل، ستستورد كندا 49 ألف مركبة كهربائية صينية برسوم تفضيلية جديدة تبلغ 6,1%.

ويأتي الاتفاق في خضم حرب تجارية مع كندا، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما على واردات من جارتها الشمالية.

وعندما سأل مقدم برنامج "ذيس ويك" جوناثان كارل بيسنت عمّا إذا كانت واشنطن ستمضي في تهديد ترامب بفرض رسوم نسبتها 100% على الواردات الكندية، قال "هناك احتمال لفرض رسوم 100% إذا أبرموا اتفاق تجارة حرة".

وأضاف أن الرسوم الجديدة ستُفرض "إذا مضوا أبعد من ذلك، وإذا رأينا أن الكنديين يسمحون للصين بإغراق السوق بالسلع".