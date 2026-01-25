استراتيجية النمسا للتعاون مع أفريقيا تتجاوز نموذج المساعدات التنموية التقليدي

أعلنت النمسا عن استراتيجية جديدة للتعاون مع أفريقيا هدفها " بناء شراكة متكافئة" تتجاوز نموذج المساعدات التنموية التقليدي، لتشمل تعاوناً اقتصادياً وأمنياً واسع النطاق.

وقالت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، "الاقتصاد الأفريقي سريع النمو ويجعل من أفريقيا شريكاً لا غنى عنه للنمسا"، وأشارت الوزيرة إلى أبرز أهداف استراتيجية النمسا تجاه أفريقيا، التي تركز على ترسيخ الشراكة في القضايا الاقتصادية والأمنية، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة والآفاق الاقتصادية.

وفي إطار الجهود الرامية لتفعيل الاستراتيجية النمساوية الجديدة، التقت مؤخراً وزيرة الخارجية ماينل رايزنجر بسفراء الدول الأفريقية، لمناقشة ملامح الاستراتيجية المقترحة لأفريقيا، والتأكيد على مدى تأثير التطورات الأفريقية على سياسات ومصالح النمسا الأمنية والاقتصادية، لاسيما بالنسبة للنمسا كدولة مُصدّرة.

أكدت الوزيرة ماينل رايزنجر على أهمية قارة أفريقيا الزاخرة بالفرص للنمسا، وقالت "الاقتصاد الأفريقي سريع النمو يجعل من أفريقيا شريكاً لا غنى عنه"، وعبّرت عن رغبة النمسا في العمل مع الدول الأفريقية على نسج شراكة تحقق المصالح المشتركة في ملفات التعاون الاقتصادي، وإحلال السلام، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر والهجرة غير النظامية، وبناء البنية التحتية والهياكل المستقرة.