تنسيق أمريكي إسرائيلي لهجوم محتمل على إيران

أعلنت ثالث شركة طيران أوروبية تعليق رحلاتها إلى مدن شرق أوسطية على خلفية التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة والمخاوف من ضرب إيران.

فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس» تعليق رحلات إلى بعض مدن المنطقة.

وكانت شركتا «كاي إل إم» الهولندية ولوفتهانزا الألمانية اتخذتا إجراءات مماثلة. ووصل قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» براد كوبر، أمس، إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن زيارة قائد «سنتكوم» تأتي للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على إيران.

وأضافت أن كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية. ومساء الجمعة، حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن بلاده ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة، قائلاً: «سنرد بأشد الطرق».

وفي الأيام الأخيرة أفادت تقارير إعلامية بتعزيز وجود القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أن أسطولاً حربياً ضخماً يتحرك باتجاه الشرق الأوسط، يضم حاملة طائرات وعدداً من المدمرات.