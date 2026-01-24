قتلى ومشردون ودمار بسبب الثلوج والأمطار في أفغانستان ونيوزيلندا وأستراليا



أودت الثلوج والأمطار الغزيرة بحياة 61 شخصاً في أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية حسبما أعلن مسؤولون في إدارة الكوارث السبت، مع انقطاع الكهرباء وطرق رئيسية في ولايات عدة. وسجلت الوفيات بشكل رئيسي في الولايات الوسطى والشمالية بين الأربعاء والجمعة، وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان.

وأفادت الهيئة عبر منصة إكس أن «الأرقام الأولية للخسائر البشرية والدمار» تشمل أيضاً 110 جرحى و458 منزلاً دُمّرت بشكل جزئي أو بالكامل. وصرح متحدث باسم الهيئة في مقطع مصور بأن 360 عائلة تضررت، داعياً إلى تجنب السفر غير الضروري على الطرق المغطاة بالثلوج.

كما صرح المتحدث بأن معظم الخسائر البشرية والإصابات نجمت عن انهيار أسطح منازل وانزلاقات ثلجية، فيما قضى العديد أيضاً بسبب الصقيع في درجات حرارة دون الصفر.

وأعلنت إدارة الطوارئ في ولاية قندهار الجنوبية عن مقتل ستة أطفال إثر انهيار سقف منزلهم جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة الأربعاء. كما تضررت منازل في مناطق أخرى. وتضرر خط الكهرباء القادم من أوزبكستان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في نحو 12 ولاية. كما تسببت الثلوج والأمطار الغزيرة في تدمير متاجر ونفوق ماشية في مناطق متفرقة من البلاد الريفية في معظمها.

أمطار إندونيسية

وتسبب انهيار أرضي وقع فجر أمس، في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا، نتيجة أمطار غزيرة، في مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفقدان 82 آخرين، بينما يكافح رجال الإنقاذ من أجل العثور عن ناجين.

وتسببت أيام من الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بقرية باسير لانجو، في منطقة باندونج الغربية بمقاطعة جاوة الغربية، ودفن حوالي 34 منزلاً.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن فرق الإنقاذ تبحث عن 82 من السكان الذين يخشى أن يكونوا مدفونين تحت أكوام من الطين والحطام، بينما تمكن 24 شخصاً من النجاة بأنفسهم من هذه الكارثة. وتم انتشال حوالي ثماني جثث في قرية باسير كونينغ الأكثر تضرراً بعد أن جرف الانهيار الأرضي المنازل والسكان.

وفي نيوزيلندا، تسببت فيضانات عارمة وانهيارات أرضية بدمار واسع، حيث لجأ عدد من السكان إلى أسطح المنازل لقضاء الليل في انتظار وصول فرق الإغاثة وسط أضرار كبيرة طالت المنازل والبنية التحتية. وفُقد عدد من الأشخاص بينهم أطفال، بعد أن ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية واسعة النطاق جزيرة «نورث آيلاند». واجتاحت انهيارات أرضية موقع تخييم في جبل «مونغانوي»، بالقرب من «تورانغا».

عاصفة أمريكا

وأعلنت 18 ولاية أمريكية حالة طوارئ بسبب عاصفة شتوية عنيفة تجتاح البلاد، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وتشمل الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ ألاباما، وأركنساس، وديلاوير، وجورجيا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وماريلاند، وميسيسيبي، وميسوري، ونيو جيرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وبنسلفانيا، وساوث كارولاينا، وتينيسي، وتكساس، وفرجينيا، إضافة إلى العاصمة واشنطن.

وتغطي العاصفة أكثر من 180 مليون شخص من نيو مكسيكو إلى ماين، مع توقعات بثلوج غزيرة تصل إلى 12 إنشا في وادي أوهايو والساحل الشرقي، وجليد كثيف يهدد الطرق والكهرباء.

وتأخرت، أو ألغيت، أكثر من 3300 رحلة اليوم السبت، وفقاً لموقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير. وألغيت قرابة 6000 رحلة مقررة غداً الأحد. وأعلنت شركات الطيران مثل دلتا إيقافاً للرحلات في خمس ولايات، مع إعادة جدولة الركاب تلقائياً.

وحشدت منظمات الإغاثة موارد مثل 250 ألف وجبة و400 ألف لتر ماء في لويزيانا، مع فرق إنقاذ جاهزة.

وأعلنت المدارس والمكاتب الفيدرالية في واشنطن إغلاق أبوابها الاثنين المقبل، فيما دعت السلطات إلى تجنب السفر بسبب مخاطر الجليد والصقيع.

وتلقى نحو 140 مليون شخص تحذيرات من هبوب عاصفة شتوية تمتد من نيومكسيكو إلى نيو إنغلاند. وحذرت نشرة توقعات خدمة الطقس الوطنية من تساقط كثيف للثلوج، ومن حدوث شريط من الجليد الكارثي يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولينا.