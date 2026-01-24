أمريكا.. إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة مع اقتراب عاصفة شتوية كبرى

أعلنت السلطات الأمريكية إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة كان من المقرر إقلاعها مطلع الأسبوع مع اقتراب عاصفة كبرى يُتوقع أن تُخلف دماراً عبر أجزاء واسعة من البلاد، وتهدد بانقطاع التيار الكهربائي لأيام وعرقلة الطرق السريعة الرئيسية.

وتلقى نحو 140 مليون شخص تحذيرا من هبوب عاصفة شتوية تمتد من نيومكسيكو إلى نيو إنجلاند.

وحذرت نشرة توقعات خدمة الطقس الوطنية من تساقط واسع للثلوج، بكثافة، ومن شريط من الجليد الكارثي يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولينا.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار، خاصة في المناطق التي ستهطل عليها الأمطار المتجمدة بكثافة، قد تماثل الأضرار التي تسببها الأعاصير.