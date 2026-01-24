واشنطن تنفذ أول ضربة ضد قارب بالمحيط الهادئ منذ اعتقال مادورو

أكد الجيش الأمريكي يوم أمس الجمعة أنه نفذ ضربة قاتلة على سفينة متهمة بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وهو أول هجوم معروف منذ الغارة التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي إن القارب "كان متورطا في عمليات تهريب مخدرات" وإن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين ونجا شخص واحد. وأضافت أنها أخطرت خفر السواحل لبدء عمليات البحث والإنقاذ لذلك الشخص.

وأظهر مقطع فيديو مصاحب للمنشور قاربا يتحرك في الماء قبل أن ينفجر. وركز الجيش الأمريكي مؤخرا على الاستيلاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي لها صلات بفنزويلا منذ أن شنت إدارة الرئيس دونالد ترامب غارة جريئة لاعتقال مادورو وإحضاره إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات.

ووقعت آخر غارات أمريكية على قوارب في أواخر ديسمبر، حين أعلن الجيش عن استهدافه خمسة قوارب يشتبه في تهريبها للمخدرات على مدى يومين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينما قفز آخرون في البحر. وبعد أيام، أوقف خفر السواحل عمليات البحث.