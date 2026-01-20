حادث تصادم بين أكثر من 100 سيارة وشاحنة بولاية ميشيغان الأمريكية

أفاد مسؤولون في ولاية ميشيغان الأمريكية أمس الاثنين أن السلطات تعمل على فتح طريق شهد حادث اصطدام بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة في ظل عاصفة ثلجية قوية.

وقالت شرطة ولاية ميشيغان إنه تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث الذي تسبب به انزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها بعضها ببعض على الطريق السريع آي-196.

وشمل الحادث الذي وقع صباح الاثنين ما يصل إلى 40 شاحنة نقل ثقيلة، وظل الطريق المغطى بالثلوج والذي يشهد عادة حركة مرور كثيفة، مغلقا.

وحض المسؤولون سائقي السيارات على عدم السرعة في ظل ظروف مناخية "خطيرة" الاثنين، مع تساقط الثلوج بكثافة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -22 درجة مئوية في الولاية الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلا إلى 10 سنتيمترات، ليصل إجمالي تراكم الثلوج إلى 35,5 سنتيمترا في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيغان. ونصحت الأرصاد في بيان بعدم التوجه إلى هذه المناطق.