باكستان.. ارتفاع حصيلة الوفيات في حريق بمركز تسوق إلى 14 شخصاً

ذكر مسؤولون اليوم الإثنين، أن حصيلة الوفيات في حريق هائل اندلع في مركز تسوق جول بلازا في كراتشي ارتفعت إلى 14 شخصا على الأقل، إلى جانب العشرات من المفقودين، في كارثة تلقي الضوء على ثغرات مزمنة في إجراءات السلامة وانتهاكات واسعة للوائح البناء في باكستان.

وأضاف المسؤولون أن الحريق اندلع في وقت متأخر من أمس الأول السبت، في أكبر مدينة في البلاد وتمت السيطرة عليه بعد أكثر من 24 ساعة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإقليمية سعدية جاويد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "توفي 14 شخصا على الأقل".

وأصيب 38 شخصا آخر في الحادث وهناك مخاوف من احتمالية ارتفاع الحصيلة.

وتفقد حاكم السند، قمران تيسوري، موقع الحادث وقال لوسائل الإعلام إن "أكثر من 70 شخصا" لايزالوا مفقودين.

وأضافت المتحدثة جاويد أن تتبع موقع الهواتف المحمولة أظهر أن 26 شخصا على الأقل أبلغت أسرهم أنهم مفقودون، موجودين في مركز التسوق. وقال رئيس وزراء السند، مراد علي شاه، أمس الأحد، إن الأسر أبلغت عن 60 شخصا مفقودا، بحسب (أ ب).

وقال مسؤولون إن مركز التسوق الذي كان مصرح له إقامة 400 متجر كان مكدسا بنحو 1200 متجر تعمل في الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإقليمية جاويد "اثنان فقط من نقاط الخروج السبع بالمركز كانتا تعملان".

وقال حسن الحسيب خان، المتحدث باسم أجهزة الإنقاذ الإقليمية، إن الفرق تمكنت من دخول المبنى وأطلقت عملية بحث عن المفقودين.

ولدى كراتشي، عاصمة إقليم السند، تاريخ طويل من الحرائق المميتة وغالبا ما يلقى عليها باللائمة في معايير السلامة السيئة والإنشاءات غير القانونية. وفي نوفمبر 2023، أسفر حريق في مركز تسوق في المدينة عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وأسفر حريق هائل في مصنع للملابس في كراتشي في 2021 عن وفاة 260 شخصا.